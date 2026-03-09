The Boys bekrefter offisielt når seriefinalen skal sendes

HQ

I forrige uke så vi avsløringen av The Boys' siste sesongtrailer. Sesong 5 av superheltserien kommer om bare en måneds tid, men i løpet av helgen viste Amazon Prime Video oss nøyaktig når vi skulle grave oss ned i hver dose av compound V.

Som vi visste via traileren, har den første episoden premiere 8. april. Det vil også bli sammen med den andre episoden utgivelsen, noe som gir oss litt av et binge-watch-scenario til vi deretter hopper til ukentlige episodeutgivelser. Hvis du kan datoene dine godt nok, vet du kanskje allerede når seriefinalen finner sted, men bare for alle som ikke vil telle ukene i hodet, vil den slippes 20. mai 2026.

Det blir dagen du vil stenge deg ute fra sosiale medier til du har sett The Boys finale, sannsynligvis, da spoilere vil florere. Dette blir selvfølgelig ikke slutten på The Boys universet på skjermen, men det vil binde sammen Butcher og Homelanders historie i det vi håper kan bli en tilfredsstillende avslutning.