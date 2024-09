The Boys gjør narr av Donald Trump i nytt medieinnlegg fra Vought

HQ

Det er ikke spesielt vanskelig å se de politiske budskapene og parallellene i The Boys, men det betyr ikke at serien ikke kan være smart med det. Mens vi venter på at den femte og siste sesongen av The Boys skal sendes, har de som driver Vought's sosiale medier fortsatt mye å gjøre.

Etter presidentdebatten mellom Kamala Harris og Donald Trump, der Harris sa at folk som deltar på Trumps valgmøter går tidlig av kjedsomhet. Som svar hevdet Vought at ingen noen gang ville forlate Homelanders møter.

"I motsetning til den siste tidens "rapportering" fra lamestream media, har Homelanders siste valgmøter vært PACKET med patrioter", står det i innlegget, som viser et bilde fra showet der folk har samlet seg rundt Homelander.

Til tross for at Homelander er en parodi på moderne amerikansk politikk, har han fortsatt sine fans der ute. Noen ironiske, andre bekymringsfullt nok mindre. Uansett, hvis han var ekte, ville demonstrasjonene vært stappfulle.

