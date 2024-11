The Boys Innspillingen av sesong 5 starter raskere enn du tror

HQ

Tidligere i år ble det diskutert om The Boys skulle få et uendelig antall sesonger, eller om den skulle avsluttes med den planlagte femte sesongen. Til slutt fikk vi bekreftelse på det siste, og selv om det er en bittersøt følelse å vite at historien kommer til en konklusjon, er det en som serien må ta inn over seg.

I en samtale med Collider, The Boys avslørte showrunner Eric Kripke at innspillingen ikke blir utsatt slik at alle kan sørge over serien. I stedet starter de med en gang, med innspillingsstart 25. november. "Vi begynner å filme om en uke fra mandag. Det er mindre enn to uker," sa Kripke.

"Jeg er heldig, i og med at jeg får opprettholde fornektelsen min en god stund fordi jeg er så opptatt akkurat nå," sa Kripke om seriens uunngåelige slutt. "Bare mengden arbeid, det er så travelt at jeg tror et sted i midten av sesongen, vil det treffe meg, og treffe meg virkelig følelsesmessig. Jeg har bevisst fornektet det. Det har ikke helt sunket inn. Det kommer til å bli vanskelig."

The Boys vil fortsette, men ikke med hovedserien. Gen V fortsetter som en spin-off og vil sannsynligvis følge hendelsene i slutten av The Boys, og vi har også en prequel-serie på gang med Soldier Boy og Stormfront i hovedrollene.