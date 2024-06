The Boys: Sesong 4 - Episoder 1-3

HQ

Selv om jeg er en del av den gruppen som absolutt elsker The Boys og ser på den som et av de mer underholdende superheltprosjektene er jeg også veldig klar over at den er inne på en farlig vei.

Helt siden den første sesongen kom for fem år siden har ikke handlingen egentlig utviklet seg nevneverdig. Joda, karakterene har utviklet seg enormt og vokst utover de opprinnelige profilene som ble lagt for dem, og det samme kan sies om verdensoppbyggingen, men det mest sentrale premisset for historien er nøyaktig den samme ideen som først ble presentert for et halvt tiår siden: en gruppe vanlige mennesker som forsøker å drepe en allmektig og svært dødelig superhelt. Homelander er fortsatt på frifot og en overmektig trussel mot denne superheltverdenen, Billy Butcher og The Boys forsøker fortsatt å redusere ham og alle andre superhelter som kommer i veien for dem, og Vought er fortsatt en av de mektigste og mest korrupte organisasjonene i verden.

Jeg nevner dette fordi vi nå er inne i fjerde sesong, og selv om jeg elsker karakterene og setter pris på måten de blir presentert og levendegjort på av de flotte skuespillerne, synes de sosiale kommentarene er like forfriskende og ubarmhjertige som South Park, og synes serien som helhet er uanstrengt underholdende, begynner den å føles litt for velkjent. Det kan skyldes at The Boys ikke lenger er den eneste måten å leve seg inn i denne verdenen på, ettersom det også finnes flere spinoffs, eller kanskje er det mangelen på et stort, avgjørende øyeblikk, et som tar den overordnede historien og katapulterer den videre inn i et nytt og forfriskende kapittel. Selv om sesong 4 kan levere det, og den erter på seg noe av et slikt kaliber, oppnår ikke de første episodene helt det.

Jeg skal ikke gå inn på spoilerterritorium eller detaljer, men la oss bare si at noen av de ubesvarte spørsmålene fra forrige sesong fortsatt er tydelige i denne første episoden. Spenningen mellom Homelanders og Starlighters er på sitt høyeste, gjenoppbyggingen av Seven skaper friksjon, og det største samtaleemnet av alle gjenstår også; hvor lenge har Billy Butcher igjen å leve? Dette er alle elementer som til en viss grad blir dekket, men det finnes aldri en klar og lukket løsning på dem, i hvert fall ikke ennå. I stedet for å gi seeren tilfredsstillende og definerende narrative øyeblikk, tenderer denne første episoden snarere mot de typiske spionasje- og tvilsomme historiene som har blitt vanlig i The Boys. Riktignok virker det som om showrunner Eric Kripke har begrenset en del av den vanvittige galskapen, for selv om det fortsatt finnes skremmende og utrolige øyeblikk som får det til å snurre i magen eller få deg til å miste haken av forbløffelse, er det færre eksploderende peniser, orgier eller mennesker som blir forvandlet til pasta av ukontrollerte speedsters. Det er rart å si, men de tre første episodene føles mer rotfestede og kortfattede sammenlignet med The Boys vanlige tone, men de siste fem episodene i sesongen kan komme til å finne tilbake til formen.

Ellers er seriens typiske høye produksjonsverdier fortsatt gjeldende. Kostyme- og scenografien er utmerket, spesialeffektene er godt implementert, det er noen flotte og morsomme cameos, manuskriptet og dialogen er fantastisk, morsom og vittig, og prestasjonene fra skuespillerne er nok en gang helt på topp. Enten det er Anthony Starrs Homelander, Karl Urbans Butcher, Erin Moriartys Starlight, Jack Quaids Hughie, Karen Fukuharas Kimiko, listen fortsetter. Det finnes egentlig ikke et svakt punkt i rollebesetningen, ettersom hver eneste prestasjon føles passende og tilpasset tonen i situasjonen og i serien som helhet. Og det ser ut til å ha smittet over på de nye skuespillerne, der særlig Valorie Currys Firecracker og Susan Heywards Sister Sage er flotte nye karakterer som ser ut til å gjenspeile seriens galskap.

Så selv om disse nye episodene av The Boys ikke er noe vi ikke har sett før, er de uanstrengt underholdende, godt tilrettelagt og tvers igjennom fornøyelig fjernsyn. Med noen få risikoer tatt i de neste fem episodene kan denne sesongen bli virkelig bra og skape presedens for fremtiden til serien som helhet, men uansett hva som skjer i de kommende ukene, er denne åpningstrioen definitivt verdt å se.

