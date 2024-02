The Boys sesong 4 starter med tre episoder på Prime Video i juni

HQ

Amazon delte en kort teaser-trailer som ikke akkurat senket forventningene mine til sesong 4 av The Boys for to måneder siden, så jeg har ventet spent på nyheter om når den briljante serien fortsetter på Prime Video. Det viser seg at den er litt lenger unna enn jeg hadde håpet.

En pressemelding bekrefter at The Boys sesong 4 har premiere med tre episoder på Prime Video 13. juni. De resterende fem episodene slippes ukentlig, noe som betyr at finalen blir tilgjengelig 18. juli. Vi har også fått en interessant plakat sammen med denne avsløringen. Vi vet alle hva Homelander har en tendens til å gjøre når han er i en folkemengde og mot partnerne sine ...