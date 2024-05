The Boys sesong 4-trailer viser brutale supermennesker og kyllinger

HQ

Det er bare fem uker til premieren på The Boys sin fjerde sesong på Prime Video, men Amazon har nettopp gjort ventetiden mye vanskeligere.

Den første skikkelige traileren for sesong 4 av The Boys ble, som lovet, sluppet som en del av CCXP Mexico, og den gjør det helt klart at den allerede vanvittige serien vil ta alt til et nytt nivå. Nye supermennesker, gamle favoritter som virkelig viser hva de er kapable til, en superkylling, Homelander som tilsynelatende går helt av skaftet og mye blodig/boblende vold venter oss den 13. juni.