The Boys Sesong 4 vil lede inn i Gen V sesong 2

Selv om vi ikke vet nøyaktig når The Boys sesong 4 får premiere i 2024, har en rekke opplysninger om serien nå blitt avslørt på seriens X-kanal.

HQ

Det er bekreftet at den fjerde sesongen vil fortsette rundt en måned etter hendelsene i Gen V sesong 1, og at Billy Butcher er klar over og kjenner til viruset som er i stand til å drepe supes. I tillegg vil Homelander i løpet av sesongen bli stilt for retten for å ha lasert hodet av en Starlighter, og at Vought har feiret anledningen med en hashtag (#HomeFree).

Ellers vil sesongen avsluttes og lede inn i sesong 2 av Gen V, selv om det ikke er noen tidslinje for når vi kan forvente at den skal debutere heller, ettersom den bare nylig fikk grønt lys☾ for en retur.

Gleder du deg til mer utvikling i The Boys universet?