The Boys: Sesong 5

HQ

Det har vært sagt mye om denne siste sesongen av The Boys. Noen fans ser ut til å være veldig skuffet over hvordan denne siste episoden har blitt satt sammen, mens andre rett og slett har hatt det gøy. Som fan av The Boys befinner jeg meg et sted midt imellom, spesielt nå som jeg har sett hvordan sesongen ble avsluttet med en storslått og feiende flott finale. Det er ganske tydelig at det har vært sterke episoder og direkte irrelevante episoder, og til syvende og sist føles det som om denne avslutningen kanskje er den mest usammenhengende serien noensinne har vært.

HQ

Finalen i seg selv var faktisk ganske sterk og leverte en episode som kanskje var det fansen av The Boys forventet av denne serien gjennom hele sesongen. Kjære og kjente karakterer møtte sin skaper, helter fortjente sine blomster, skurker sin fordømmelse, og generelt sett fikk vi en underholdende time med TV. Men dette belyser også selve problemet The Boys har stått overfor med sesong 5, for selv om det aldri har vært tvil om produksjonskvaliteten, satiren over det moderne samfunnet (spesielt USA) eller til og med hvordan serien utvikler karakterene sine, har denne siste runden med episoder føltes som en berg-og-dal-bane av feil grunner.

Det jeg mener er at alle som har kjørt berg-og-dal-bane før, vet at øyeblikkene før spenningen og moroa vanligvis er fylt med veldig lite. Du venter mens vognene fraktes opp en bratt skråning, et nødvendig onde for at moroa skal komme. Men en god berg-og-dal-bane vil maskere disse middelmådige øyeblikkene bak fantastiske kulisser og utnyttelse av omgivelsene, slik at du får deg til å ooh og aah i pausene mellom skrikene og ropene av spenning. The Boys gjør ikke dette i det hele tatt i løpet av sesong 5. Det er hele filler-episoder som får deg til å gjespe og ønske at tiden skulle gå fortere, og som ofte forsøker å maskere kjedsomheten med seriens karakteristiske bruk av sjokkerende og ganske frastøtende hedonistisk atferd. Men nå er vi fem sesonger inn i serien, og denne typen oppførsel har ikke den samme effekten som før, men føles snarere som en del av møblementet, om du vil. De mer uinspirerte delene av den større fortellingen ender til slutt opp med å bli, vel... uinspirerte og forglemmelige, en beskrivelse man kan gi til to-tre episoder av hele denne åtte episoder lange sesongen.

Dette er en annonse:

Igjen er det andre episoder og øyeblikk som fortsetter å skille seg ut, øyeblikk der The Boys fyrer på alle sylindere og fortsetter å utmerke seg og underholde. Som oftest kommer dette fra de stadig spennende relasjonene mellom nøkkelkarakterene, det være seg Anthony Starrs Homelander, Karl Urbans Billy Butcher, Karen Fukuharas Kimiko, til og med nyere ansikter som Jensen Ackles' Soldier Boy - som kanskje er den beste prestasjonen/karakteren denne serien har å by på for øyeblikket. The Boys er en serie som er på sitt beste når disse relasjonene får lov til å blomstre i sentrum, selv om noen av de mindre interessante relasjonene/karakterene fortsetter å fungere som en vekt som holder serien tilbake. Erin Moriartys Starlight, for eksempel, bringer ikke akkurat mye til bordet i denne sesongen, noe som skuffer en smule når man tenker på hvor viktig karakterens sosiale bevegelse pleide å være for den bredere verdensoppbyggingen.

The Boys er en serie med så mye potensiale, både i en bredere narrativ og verdensbyggende forstand, men også på sin mer satiriske og komiske måte. Når den er i form, er den utmerket fjernsyn og underholdning, et virkelig friskt pust i det ellers ganske forutsigbare utvalget av superheltmedier som pumpes ut av nesten annenhver produksjonsgigant i disse dager. Men problemet er at The Boys også er inkonsekvent, og fra episode til episode vet man rett og slett ikke om man har en godbit eller en drittsekk i vente.

Dette er en annonse:

Det er derfor jeg synes denne siste sesongen er motstridende, for det er tider da jeg elsker hvert sekund av å se denne serien, men når jeg ser tilbake på episodene som har utgjort sesong 5, kan jeg heller ikke peke på så mange utpregede og minneverdige øyeblikk. Denne siste episoden har ikke første sesongs vendinger, andre sesongs eksepsjonelle satire og humor, ekstravagansen i sesong 3s Herogasm, eller de omfattende konsekvensene av sesong 4. Det føles rett og slett som en tryggere avslutning på en serie som tidligere ikke brydde seg om hva du eller jeg mente om hvordan den oppførte seg. The Boys har gått fra å være legemliggjøringen av Billy Butcher til å bli mer av en skjelvende Homelander, og selv om denne siste episoden på ingen måte er dårlig fjernsyn, er det absolutt ikke det beste serien noen gang har vært heller.