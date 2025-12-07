The Boys: Sesong 5 har premiere i april, og vi har den første traileren å vise deg

HQ

The Boys Spinoffen Gen V avsluttet sin andre sesong for to måneder siden, og nå står fortsettelsen av den uortodokse superheltsagaen for tur i The Boys: Sesong 5 - som også blir seriens siste sesong. Men vi vet ikke når den kommer, annet enn at den skal ha premiere i 2026.

I det minste var det sant inntil for noen minutter siden. Nå har seriens offisielle Instagram-konto endelig avslørt når den siste sesongen starter, og det blir den 8. april. Det ser ut til at vi kan forvente oss noe ekstra spesielt, eller som de selv skriver: "Vi går ut med et jævla smell."

Men det blir faktisk enda bedre enn det, for sammen med denne avsløringen får vi også den første traileren. Selv om de kaller videoen en teaser, er det likevel to minutter med tilsynelatende veldig voldelig superheltaction, som tydelig viser at Gen V: Sesong 2 vil fortsette her, og Billy Butcher gjør seg tydeligvis klar for en siste kamp.

Du kan sjekke det ut selv nedenfor.