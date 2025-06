The Boys: Sesong 5 ser ut til å være ferdig filmet

HQ

Det ser ut til at produksjonen og innspillingen av den femte og siste sesongen av The Boys er avsluttet. Det har ennå ikke kommet noen offisiell bekreftelse fra Prime Video eller den typisk høylytte showrunneren Eric Kripke, men det sirkulerer bilder av en "Wrap Party" datert til 21. juni 2025, bilder som til og med viser skuespilleren Cameron Crovetti, kjent for å spille Homelanders sønn Ryan i serien.

Et slikt eksempel kommer fra besetningsmedlemmet Andrea Dana Eisen, som vises på et bilde sammen med Crovetti foran en skjerm som tydelig er merket med "The Boys: Season 5 Wrap Party - June 21, 2025" tekst.

Igjen, vi venter på offisiell bekreftelse, men det virker sannsynlig at dette stemmer, ettersom det vil være i tråd med planene om at seriens siste sesong skal komme en gang i 2026.