The Boys-showrunner skulle ønske han hadde skrevet sesong 5 etter det amerikanske valget

HQ

The Boys-forfatter og showrunner Eric Kripke er kanskje glad for at fansen skal få se slutten på hans dystre superheltserie, men han skulle ønske at han hadde kunnet skrive den på et litt annet tidspunkt. Spesielt er han "nedfor" over at de skrev seriens siste sesong før valget i USA i 2024.

I en samtale med TV Guide avslørte Kripke at den opprinnelige planen var at fansen skulle se serien og føle at de unngikk en kule. "Jeg sverger på at planen var 'La oss skrive en 1984-versjon av hvordan snikende autoritærisme ser ut i Amerika', og kanskje alle vil si 'Uff, vi unngikk virkelig en kule', men i stedet ble vi truffet av kulen", forklarte han.

Kripke fortsatte: "Mange ting som var helt usannsynlige for oss, har skjedd på en måte som er veldig, veldig bekymringsfull ... Vi sier alltid i forfatterrommet: 'Dårlig for verden, bra for serien', jeg skulle virkelig ønske det var motsatt."

Han sa at det er en replikk i episode 7 av sesong 5 fra Homelander som på det tidspunktet føltes som det sprøeste de kunne komme på, men den har allerede blitt sagt. Det er vel bare sånn det er for øyeblikket, antar vi.