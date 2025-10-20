The Boys showrunner tror ikke animert spin-off får en andre sesong

HQ

Når The Boys kommer til en konklusjon neste år, har Amazon gjort det klart at dette ikke vil være slutten på IP-en. Denne serien holder seg lenge nok til at smaken av satire og parodi for lengst vil være vasket bort fra munnen vår, men én spin-off blir etterlatt mens andre blomstrer.

I en samtale med The Wrap snakket The Boys' showrunner Eric Kripke om kommende spin-offs i tillegg til den nylig utgitte Gen V. Spesielt ble han spurt om oppdateringer på The Boys: Mexico og The Boys: Diabolical, sistnevnte er en animert antologiserie som viser frittstående historier fra verdenen til The Boys. Hver historie hadde sin egen animasjonsstil, og serien imponerte i stor grad kritikerne da den ble lansert.

"Jeg tror ikke det kommer til å bli en sesong 2 av Diabolical," sa Kripke. "Det er ikke fordi vi ikke har presset på. Jeg tror til syvende og sist at seertallene ikke var der for å rettferdiggjøre en andre sesong, dessverre. Selv om vi elsker det, og Simon [Racioppa], showrunneren, ville være villig til å gjøre det, men vi har ikke fått klarsignal til det."

Når det gjelder The Boys: Mexico, la han til: "Mexico er under utvikling akkurat nå. Pilotmanuset er i ferd med å bli skrevet. Gareth er en fantastisk forfatter, og jeg synes det er hysterisk morsomt. Jeg håper den blir laget, men [den] er bare i utviklingsfasen."

Det er også Vought Rising å ta i betraktning, som vil se Jensen Ackles' Soldier Boy komme tilbake når vi tar The Boys tilbake til det 20. århundre. Selv om historien om Billy Butcher avsluttes neste år, kommer det til å være mange andre blodige historier for The Boys å fortelle.