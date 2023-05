The Boys spin-off, Gen V, har premiere til høsten.

HQ

Vi har allerede sett en teaser-trailer for The Boys spin-off-serien, Gen V, men til tross for at det er tilfelle, vet vi fortsatt ikke helt når showet faktisk vil debutere på Amazon Prime Video.

Heldigvis har produsent Eric Kripke tatt til Twitter for å gi en oppdatering om serien, der han avslørte at Gen V er satt til å debutere i høst, og at arbeidet skrider frem med både neste trailer og den bekreftede utgivelsesdatoen for showet.

Som du kan se nedenfor, et nytt bilde fra Gen V har også debutert, med dette gir oss en titt på karakteren til Golden Boy.