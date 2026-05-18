The Boys-stjerne om hvilken superhelt som får sin "oppreisning" i finalen

Chace Crawford, skuespilleren bak The Deep i The Boys, har teaset en tilfredsstillende slutt for sin karakter i seriens finale. Seriefinalen er rett rundt hjørnet, og forventningene er høye. Crawford håper at fansen kommer til å bli fornøyd med The Deeps fullstendige sirkeløyeblikk.

"Jeg tror fansen kommer til å bli veldig fornøyde, for å være ærlig, og jeg tror det var lenge ventet, så langt som å se The Deep kjempe og være på sitt laveste punkt noensinne og fullstendig kastrert og bare lagt ut uten venner," sa Crawford til Collider.

"Han kan ikke ta seg sammen, helt til slutten. Det er en full sirkel fra det som skjedde i pilotepisoden av sesongen, og det å se Deeps manglende evne til å være forløselig. Han er uopprettelig, så det kommer til å bli søtt å få sin oppreisning. Det kommer til å bli veldig søtt."

The Deeps endelikt, uansett hva det måtte bli, vil bli presset inn sammen med mye annet innhold i finalen av The Boys. Det er mye som skal dekkes, men vi får se hvordan det hele blir når finalen sendes 20. mai.