The Boys-stjernen drømmer om å spille i en Bioshock-film

Vi er mange som drømmer om en dag å få oppleve en virkelig storslått, storfinansiert filmatisering av BioShock - mørk, uhyggelig og intens. Alle ingrediensene er allerede til stede for det som bør bli et fantastisk manus, og det er vi ikke alene om å mene. The Boys-stjernen Jack Quaid avslørte nylig at hans største drøm er å være med i en BioShock-filmatisering, og beskrev seg selv som en "enorm videospillnerd".

Forhåpentligvis trenger vi ikke å vente for lenge. Som mange vet, jobber Netflix aktivt med en filmatisering sammen med regissør Francis Lawrence, som tidligere har vært involvert i The Hunger Games: Catching Fire og I Am Legend.

Prosjektet har imidlertid ikke vært uten utfordringer. Under fjorårets San Diego Comic-Con avslørte filmens produsent, Roy Lee, at filmens budsjett hadde blitt betydelig redusert, og at det overordnede ambisjonsnivået hadde blitt noe nedskalert. Foreløpig er ingen skuespillere offisielt knyttet til prosjektet - så kanskje Jack Quaid fortsatt har en sjanse. Hvem vet?

Hva er dine forhåpninger for den kommende BioShock-filmen?