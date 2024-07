The Boys stjernen vil at serien skal avsluttes med en film

HQ

The Boys er en av Amazons største serier akkurat nå, og likevel vet vi at den en gang relativt snart vil ta slutt. Den femte sesongen blir seriens siste, og derfor forbereder mange av forfatterne, regissørene og skuespillerne seg på slutten.

Men i det minste et par av skuespillerne ønsker å se et prosjekt til etter den femte sesongen. I en rundebordssamtale med Josh Horowitz (ca. 45 minutter inn) sa Mother's Milk-skuespilleren Laz Alonso at han ønsker at serien skal slutte med en cliffhanger, for å legge opp til en film.

Anthony Starr er visstnok også med på det. Vi får se om dette er en beslutning som forfatterne og skaperne også er med på. Det ville bety at Amazon ville bruke mye penger på å lage en film, og det ville bety å sette en film på kino som krever at folk må ha sett fem sesonger av serien for å forstå den.

Synes du en The Boys -film er en god idé?