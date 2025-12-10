The Boys: Trigger Warning offisielt avslørt

Sony Pictures Virtual Reality og utvikleren Arvore har kunngjort The Boys: Trigger Warning for PlayStation VR2 og Meta Quest-hodesett. Spillet er et stealth-actionspill basert på den populære TV-serien The Boys, med premiere på sesong 5 i april neste år.

The Boys: Trigger Warning Spillet er utviklet i samarbeid med skuespillerne og skaperne av TV-serien, der du spiller en ny karakter i universet som slår seg sammen med The Boys for å infiltrere Vought International etter å ha oppdaget at de skjuler en grotesk hemmelighet.

Vi er glade for å samarbeide med Arvore om å bringe The Boys: Trigger Warning til live i virtuell virkelighet. Når seriens skapere er involvert i utformingen av opplevelsen, kan vi flytte grensene for oppslukende historiefortelling, og vi er takknemlige for å kunne samarbeide med våre venner hos Meta og PlayStation for å levere den til fansen. - Lance Sloane, Senior Vice President for Virtual Reality, Sony Pictures Entertainment

The Boys: Trigger Warning vil bli utgitt for PlayStation VR2 og Meta Quest-hodesett i 2026 - og du kan se den første traileren nedenfor.