The Boys: Vi anmelder Sesong 4

Jeg nevnte i min anmeldelse av de første episodene av The Boys: Season 4 at jeg syntes serien beveget seg på en veldig farlig linje. Etter fire sesonger føles det ikke som om vi har kommet særlig mye videre i narrativ forstand, ettersom de samme problemene og problemstillingene som kickstartet serien fortsatt er hovedfokus. Nå som vi er ved slutten av sesong 4, en sesong som tilsynelatende er den nest siste sesongen, kan jeg trygt legge til at dette fortsatt er tilfelle.

La meg nå bare svinge et øyeblikk og nevne at The Boys fremdeles er uanstrengt underholdende TV som er velprodusert og velspilt. Hver gang du starter en episode av The Boys, kan du være helt sikker på at du får en times kvalitetsfjernsyn som engasjerer og til og med får deg til å le, men slik har det alltid vært, og noe av sjarmen som gjør The Boys spesiell, fordamper etter hvert som årene går.

Denne sesongen føles som en sesong der veldig lite faktisk blir oppnådd. Visst er det litt ekstra karakterutvikling og vekst, bakgrunnshistorie for noen av de mer uforklarlige delene av den bredere historien, men når det gjelder meningsfulle narrative øyeblikk, er spørsmålene vi hadde ved slutten av sesong 3 stort sett intakte ved slutten av sesong 4. Ja, det var det øyeblikket i den siste episoden. Ja, det vil få omfattende konsekvenser fremover. Men ellers kan du effektivt hoppe fra slutten av sesong 3 til den kommende sesong 5 uten å ha gått glipp av noe med Billy Butcher, Frenchie, Starlight, Hughie, Mother's Milk, Homelander eller resten av Seven.

For meg er dette grunnen til at The Boys: Sesong 4 har vært en av de mindre imponerende utgavene fra The Boys hittil. Misforstå meg rett, Antony Starr stjeler fortsatt showet som Homelander hver eneste gang han er foran kamera, Chace Crawford er fortsatt en tidløs, morsom birolleinnehaver, Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Claudia Doumit, Laz Alonso, Jessie T. Usher og resten av rollebesetningen trives og fortsetter å levere topp prestasjoner. Skuespillerne og prestasjonene i The Boys har alltid vært fremragende, og sesong 4 går ikke glipp av noe her.

Det som er litt annerledes denne gangen, er vulgariteten. Vi er vant til så mange sjokkerende og svært modne scener at mange av oss sannsynligvis er blitt ufølsomme for det nå, og kanskje er det nettopp det som er tilfelle. Uansett føles det som The Boys: Sesong 4 har trappet ned på råskapsfaktoren, og bare byr på noen få øyeblikk som skiller seg ut etter hvert som sesongen utvikler seg, med kjellerscenen på Tek Knight som det absolutt beste her. For meg fungerer dette faktisk til sesongens fordel, selv om det er en tydelig mangel på overbevisende action gjennom hele sesongen, kanskje på grunn av det faktum at Jensen Ackles' Soldier Boy ikke lenger er her for å gå tå-til-tå med Homelander på hyppig basis.

Det er likevel enormt forfriskende å se The Boys fungere som en motpol til den overbrukte superheltsjangeren, en serie som ikke er redd for å pirke borti og gjøre narr av samfunnstrender. Men samtidig føles denne sesongen latere og tregere enn de foregående, og det er ikke til å stikke under en stol at den ikke har den samme slagkraften og leverer de samme forbløffende øyeblikkene som vi er blitt vant til. Kanskje er det fordi showrunner Eric Kripke sparer alle de beste og største øyeblikkene til den siste sesongen som kommer? Forhåpentligvis er det tilfelle, for The Boys er desperat etter et stort plot-øyeblikk, og det er uten tvil det serien har manglet i sesong 4.

