The Bride kan allerede være 2026s største kinobombe

Maggie Gyllenhaals The Bride ser ut til å allerede ha gitt oss en av 2026s største kinoflopps. Den nye versjonen av Frankensteins brud er en monsterblanding av sjangre og temaer, og har blitt kritisert over hele linja for sin kaotiske visjon som aldri blir virkelig levendegjort. Det ser ut til at publikum har lyttet til kritikerne og holdt seg hjemme, for filmen har ikke klart å tromme sammen noe særlig kinogull verken internasjonalt eller i USA.

Ifølge Box Office Mojo spilte The Bride inn 7,3 millioner dollar på kinoene i USA og 6,3 millioner dollar internasjonalt, noe som gir en total på over 13 millioner dollar. Det er ikke så verst for et gjennomsnittsdrama, problemet ligger i The Brides rapporterte budsjett, som tilsynelatende er på rundt 90 millioner dollar.

I vår anmeldelse skrev vi at det var et sted rundt 80 millioner dollar for filmen. Uansett ser det ikke bra ut for The Bride selv om budsjettet er det lavere beløpet, da det fortsatt vil bety at den trenger et billettinntektstall som er ti ganger så høyt som det den allerede har for å tjene inn igjen kostnadene på kino. Dessverre, med dårlige anmeldelser og dårligere publikumsoppslutning, tviler vi på at den kommer til å komme tilbake på kino i løpet av de kommende helgene.