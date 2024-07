The Bride kommer litt tidligere enn forventet neste år

Hvis du så de nylige bildene av Christian Bale som Frankensteins monster og Jessie Buckley som Frankensteins brud, i forkant av deres opptredener i The Bride, Maggie Gyllenhaals regisserte nyinnspilling av filmen med samme navn fra 1935, så har vi en liten bit av gode nyheter til deg.

I følge Variety kommer The Bride tidligere enn forventet. Ikke mye tidligere, husk deg, men tidligere likevel. I stedet for å debutere 3. oktober 2025, vil filmen nå komme på kino 26. september 2025, altså rundt en uke før planen.

Hvis du ikke allerede hadde planer for den skumle sesongen neste år, kan du nå i det minste legge ned The Bride, og til og med The Conjuring 4 som tematiske skremmende utflukter.