The Callisto Protocol ble utgitt for tidlig

Da The Callisto Protocol ble utgitt i desember 2022, led det av mange tekniske feil. Striking Distance ba utgiveren Krafton om mer tid, og regissør Glen Schofield sa at de trengte ytterligere tre og en halv måned før utgivelsen, men Krafton nektet, og utviklerne måtte slippe det. Dette resulterte i at innhold ble kuttet og tekniske problemer, og med andre ord ville de ekstra månedene ha bidratt til å gjøre spillet mye, mye bedre.

"Det er ikke slik at det koster deg mindre penger fordi du får det ut tre måneder tidligere, for hvis jeg bare hadde fortsatt slik det var, hadde jeg ikke trengt å legge til noen. Men hvis du vil ha det ferdig, betyr det at jeg må fremskynde alt med tre og en halv måned, noe som betyr at jeg må sette inn folk her."

