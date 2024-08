The Callisto Protocol blir snart gratis på Epic Games Store

HQ

Epic fortsetter å gi bort gratis spill via sin digitale butikk, og de neste to ukene ser ut til å være ganske bra for de som leter etter kvalitetstitler. Fra 15. august til 22. august kan hvem som helst laste ned Death's Gambit: Afterlife og World of Warships: Starter Pack via Epic Games Store, og etter det er det på tide at en enda mer høyprofilert duo blir tilgjengelig. For fra 22. til 29. august vil du kunne få The Callisto Protocol og Gigantic: Rampage Edition på Epic Games Store, og vi vil gi sistnevnte et spesielt fokus, da det er et svært undervurdert flerspillereventyr som aldri virkelig fikk en rettferdig sjanse da det ble lansert rundt 2017. Med denne nye versjonen håper vi imidlertid at eventyret kan nå et bredere publikum, og når prislappen også er ikke-eksisterende neste uke, er det virkelig ingen unnskyldninger for ikke å gi det et ærlig forsøk. Vi anbefaler det uansett.