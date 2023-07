The Callisto Protocol: Endelig overføring

HQ

HQ

Jeg liker The Callisto Protocol veldig godt. Jeg liker Jacob som hovedperson, jeg likte Dani, jeg likte den mørke fortiden i romfengselet, jeg likte atmosfæren og stemningen.

Jeg likte også å spille The Callisto Protocol. Spillets mekaniske dedikasjon til tyngde, vekt og meningsfulle, men responsive bevegelser var noe jeg likte hele veien, og kombinasjonen av sparsom ammunisjon, solide oppgraderinger underveis og spillets GRIP-system var også noe jeg satte stor pris på.

Det var imidlertid ikke alle som følte det slik, så jeg spilte gjennom det igjen på New Game+ etter at oppdateringen kom ut, og jeg ble bare bekreftet i min subjektive ros, så der har du det.

Dette er en annonse:

Jeg begynner på denne måten fordi Final Transmission er mekanisk og strukturelt sett mer av det samme, så hvis du ikke liker grunnspillet, er det egentlig ingenting her som kan overbevise deg om at spillet er noe annet enn det det fortsatt er. Ja, den nye Kinetic Hammer erstatter den gamle Stun Baton, og den føles fantastisk å bruke. Det er mer kraft bak hvert slag, og den fungerer også ganske bra på de nye biorobotene, som er et solid tilskudd til et relativt allsidig arsenal av fiender.

Nå som spillet kan veksle mellom bioroboter og ulike typer mutanter, er tempoet også litt mer variert, og kombinert med en rekke hallusinasjonssekvenser her og der, ser Final Transmission ut til å ha adressert bekymringene noen spillere hadde etter å ha fullført kampanjen i desember.

Du spiller nok en gang som Jacob, som fortsatt prøver å rømme fra Black Iron Prison, som fortsatt er fylt med blodtørstige mutanter og er i ferd med å eksplodere. Dr. Catherine Mahler tilbyr Jacob en vei ut, og mer vil jeg ikke røpe.

Dette er en annonse:

Og likevel...

Vet du hva? Jeg er nødt til å gå litt dypere inn på slutten av utvidelsen, som også fungerer som en slags overordnet slutt på The Callisto Protocol generelt, for jeg var så sint, så fornærmet, så skuffet etter å ha sett rulleteksten gå over skjermen.

Så nå gir jeg deg en mulighet til å snu nesen den andre veien, oppleve Final Transmission selv, eller bare gjøre noe annet.

Er du fortsatt her? Ok, så selv om Final Transmission finner sted etter hovedspillets egentlige slutt, er dette faktisk ikke en "forlengelse" av selve historien, for det hele er en eneste lang drøm.

Jacob ble revet i filler i Warden's Tower på slutten av hovedspillet, der han ofrer seg for Dani. Den lemlestede kroppen hans brukes som en siste utvei for Mahler til å laste opp data fra Callisto, tilsynelatende slik at Warden eller en eller annen vag autoritet kan finne ut hva som skjedde, slik at det samme ikke kan skje igjen andre steder. Jacob blir bare hengende, halvdød, og utvidelsens siste scene avsluttes med at resten av Black Iron-fengselet faller sammen rundt ørene på en nå fornøyd Mahler, og halvparten av Jacobs kropp. Det er så fullstendig utilfredsstillende at det nesten er komisk. Timene du nettopp har brukt, hele markedsføringen bak utvidelsen - at Jacob lever og at du kan redde ham - er bare en stor bortforklaring, en løgn. Dette er ikke modig historiefortelling, det er en total undergraving av spillerens reise. Det er en grunn til at man vanligvis ikke bruker "åh, det var bare en drøm"-greia, fordi spilleren, eller seeren, føler at engasjementet deres har blitt brukt mot dem, og det er absolutt tilfelle i en utvidelse som varer i minst 4-5 timer.

Final Transmission er mer av spillet jeg virkelig liker, men Schofield og kompaniets måte å avslutte Jacob på, å avslutte historien, er mildt sagt deprimerende, og hvis du er mer kynisk, er det faktisk skammelig. Jeg gir terningkast 5 fordi det fortsatt er mer innhold, som jeg likte mot slutten, men så er det egentlig ikke verdt mer enn det.