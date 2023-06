The Callisto Protocol får historieutvidelse i juli

HQ

Striking Distance kunngjorde at The Callisto Protocol ville ha et season pass en stund før spillet ble lansert, så studiosjef og spilldirektør Glen Schofield hadde tid til å avklare et par ting om det. Han sa blant annet at de ikke engang hadde begynt å jobbe med den lovede historieutvidelsen. Jeg tror man kan trygt si at utviklerne i det minste hadde noen ideer.

Studioet har nemlig bekreftet at The Callisto Protocols historieutvidelse heter Final Transmission og blir tilgjengelig på PlayStation 4/5 den 27. juli før den kommer til PC og Xbox to dager senere. Vi får ikke vite noe mer, men teasertraileren får det til å virke som om Jacob overlevde slutten på spillet og vil møte minst én ny fiende.

Kommer du til å gå tilbake til spillet og betale for utvidelsen?