The Callisto Protocol får New Game+ og høyere vanskelighetsgrad i februar

Nå har altså Striking Distance sitt The Callisto Protocol endelig blitt lansert, men det betyr ikke at utviklerne er ferdig med spillet. De var tidlig ute med å si at både gratis og betalte utvidelser vil komme etter hvert, noe vi nå vet mer om.

Studioet har nemlig offentliggjort en oversikt som viser hvordan fremtidsplanene ser ut for The Callisto Protocol. Dermed vet vi for eksempel at det kommer en gratis oppdatering som gir oss New Game+ og en ekstra utfordrende vanskelighetsgrad den 7. februar. Deretter venter de skikkelige utvidelsene med nye moduser, mer historie, nye drakter og mer Season Pass-et røpet for en stund siden.