The Callisto Protocol har New Game+ nå

En av de små tingene noen spillere ikke var fornøyd med i The Callisto Protocol da den ble lansert forrige måned var mangelen på New Game+. Utviklerne i Striking Distance var godt klar over dette, og derfor var den første delen av fremtidsplanene en oppdatering med den funksjonen planlagt for 7. februar. I motsetning til utgiver Kraftons salgsforventninger går disse planene bedre enn antatt.

Fordi en ny oppdatering nå er tilgjengelig for The Callisto Protocol på både PC, PlayStation og Xbox, og det mest bemerkelsesverdige med den er inkluderingen av New Game +. Det stemmer. Vi har fått den etterlengtede modusen nesten tre uker tidligere enn planlagt. Dette betyr at du kan starte spillet på nytt med en lagringsfil der du har fullført det én gang, noe som gir deg tilgang til alle våpen, oppgraderinger og Callisto Credits ved første Reforge.

Ikke bare det. Oppdateringen forbedrer også den generelle ytelsen, løser problemet som nektet noen "The Protocol is About Life"-achievementen / trofeet de skulle og mer kan du lese detaljert informasjon om nedenfor:

Oppdatering 3.01

New Game+





Users who previously completed the game will have access to New Game+ after the patch.



Application restart may be required.



Requires an active save file from game completion.



Global





Fixed an issue where some users were not correctly granted the "The Protocol is About Life" achievement



Added New Game Plus. Complete the game to unlock New Game Plus and carry your progression over to a new save. All weapons, upgrades, and Callisto Credits can be collected at the first Reforge.



General performance optimisations across all platforms





Players no longer take damage when vaulting over obstacles



Fixed multiple issues where certain camera angles or progression paths could cause environments to stream out and allow Jacob to fall through the ground



Consistency pass on cabinets, lockers, and shelves to display correctly in High Contrast mode



Voice leveling and subtitle mismatch adjustments across localized languages



PC





Fixed low frequency crash in the Tunnels level during the Two Head fight



Skip Cinematics button has been mapped to the Interact/Pickup input



Fixed a long hitch when enabling Ray-Traced Shadows in the main menu



Prevented mouse cursor from displaying during some area transitions



