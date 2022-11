The Callisto Protocol krever betaling for nye dødsscener

HQ

Spill som Dead Space og Tomb Raider har vist at det å se karakteren sin død på mange forskjellige måter kan være ganske kult, så det er ikke rart at denne delen av spillet har vært en stor del av The Callisto Protocol sin markedsføring også. Dessverre utnyttes dette på andre måter også.

The Callisto Protocol sin Steam-side har blitt oppdatert til å inkludere informasjon om spillet sitt Season Pass. Dermed vet vi blant annet at du får 12 nye dødsanimasjoner ved å kjøpe Season Pass-et. Dette bemerkes i delen som også nevner at man får en ekstra høy vanskelighetsgraden. Et interessant valg når mange spill nå til dags gir oss slikt gratis.

Utover det får vi også en slags Horde-lignende modus hvor målet er å kjempe seg gjennom bølger av fiender, samt tilgang til noen ekstra drakter, dødsanimasjoner for fiender og selvsagt en historieutvidelse.