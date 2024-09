The Callisto Protocol mislyktes på grunn av mangelfulle spillmekanikker, ifølge Krafton-sjef

HQ

The Callisto Protocol var uten tvil et av de mest hypede spillene i forfjor. Det ble hyllet for sin imponerende grafikk og ekstreme skrekk, men ved utgivelsen ble spillet møtt med lunkne anmeldelser og mindre enn fantastisk salg. Dette har Krafton-sjef Changhan 'CH' Kim nå åpnet opp om.

Kim innrømmet ovenfor Game Devloper at spillet ikke traff blink på grunn av ett stort problem: gameplayet. Teamet var splittet om deres retning var solid, og fokuserte sterkt på å gjøre spillet til en visuell slager. Men det betydde at spillingen - det som virkelig betyr noe - ble liggende igjen i støvet. Kim mener nå at det var denne mangelen på fokus på gameplay som til slutt førte til spillets fall.

Under en prat med Game Developer snakket han utførlig om hvordan gameplay i sannhet er det viktigste, og sa:

Dette er et narrativt enspiller-spill som er visuelt fantastisk og et spill av høy kvalitet å se på. Til tross for det er spillets kjerne gameplayet. Spillet kommer først, er det jeg lærte med The Callisto Protocol. Det kan være det mest høykvalitetsspillet i verden, men hvis du ikke har en spillmessig fordel - hvis du ikke kan differensiere spillet ditt fra konkurrentene dine - fungerer det ikke. Det fikk jeg bekreftet på nytt.