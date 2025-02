The Callisto Protocol studioet gjennomgår flere oppsigelser

HQ

Striking Distance Studios - utvikleren bak overlevelsesskrekkspillet The Callisto Protocol - har kunngjort flere permitteringer, etter en periode med oppsigelser i august 2023, kort tid etter utgivelsen av spillets første DLC.

Disse permitteringene ble først oppdaget via innlegg på LinkedIn, med et medlem av personalet som sa at "de fleste av devs ble permittert." Striking Distance hevder imidlertid at den forblir i drift, og at disse kuttene ikke har påvirket noen av de nåværende prosjektene.

"Striking Distance Studios har redusert størrelsen på teamet sitt for å forbli smidig, noe som skaper et bærekraftig miljø for studioet på sitt nåværende utviklingsstadium," sa en representant til PCGamer. "Studioet forblir operativt, og disse endringene vil ikke påvirke noen planlagt pågående støtte. Ingen ytterligere endringer er planlagt på dette tidspunktet."

Til tross for håp om et bedre år, ser det ut til at 2025 følger samme trend som 2023 og 2024 når det gjelder permitteringer i spillbransjen.