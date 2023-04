The Callisto Protocol-oppdateringen gjør spillet mer brutalt og lar oss hoppe over mellomsekvenser

HQ

Striking Distances The Callisto Protocol hadde noen problemer da det ble lansert i desember, så det var ikke overraskende å høre at det ikke klarte å leve opp til utgivernes salgsforventninger. At fantastiske Dead Space Remake og Resident Evil 4 ble nevnt som årets spill-kandidater kort tid etter hjalp ikke akkurat heller, så dagens kunngjøring kan være for lite for sent for mange der ute.

Du kan nå laste ned The Callisto Protocols 5.01-oppdatering, og nyte det faktum at den gjør det mulig å hoppe over mellomsekvenser. Fans av Dead Space, eller bare blod og gørr generelt, vil definitivt også like implementeringen av det som ganske enkelt kalles Dismemberment Mode. Du trenger sannsynligvis ikke en video for å forstå hva denne fører til, men jeg inkluderer den nedenfor uansett ..