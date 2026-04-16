The Caribou Trail vil tilby et nytt perspektiv på World War I i mai

Under Galaxies Spring Showcase, den neste i angrepet av spillutstillinger og sendinger som så langt har preget 2026, dukket utvikleren Unreliable Narrators opp for å dele en oppdatering om den kommende narrative eventyrtittelen, The Caribou Trail.

Den store oppdateringen å merke seg er at spillet er ganske nær ankomst, da The Caribou Trail vil debutere på PC og PS5 så snart som 14. mai, noe som betyr at det er mindre enn en måned unna lanseringen. Dette ble bekreftet i en ny trailer som fremhevet litt ekstra gameplay.

Når det gjelder hva The Caribou Trail handler om, ser spillet ut til å tilby et nytt perspektiv på første verdenskrig, med det å følge tre soldater når de lærer sannheten om konflikten og rett og slett prøver å overleve redslene. Spillet vil inkludere grøftegraving, innsamling av hundetegn og hensynsløse oppdrag, som alle viser hvordan soldatene ble sendt i krig med en feilaktig tolkning av hva de kunne forvente seg.

