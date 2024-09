HQ

Ingen vil benekte Supermassive Games' tilhørighet til skrekk. Den britiske utvikleren har skapt en samling lovende og godt mottatte skrekkopplevelser tidligere, hvorav mange faller inn under The Dark Pictures Anthology-banneret. Uansett om Supermassives prosjekter er en del av denne bredere serien eller en frittstående utflukt som The Quarry, har utvikleren hatt en tendens til et veldig synonymt og kjent oppsett, et som ærlig talt har hatt behov for en oppdatering. Det får vi neste år når den andre sesongen av The Dark Pictures begynner med Directive 8020, men i 2024 står vi igjen med et siste gisp fra formelen i Dead by Daylight-spinoffen The Casting of Frank Stone.

Ja, før jeg fortsetter videre om spillingen og fortellingen, la meg snakke om elefanten i rommet: Dead by Daylight-tilkoblingen. Dette er et spinoff-spill basert på Behaviour Interactives enormt populære asymmetriske skrekkopplevelse, men du trenger på ingen måte å spille Dead by Daylight for å ha glede av The Casting of Frank Stone. Det er nok av referanser og nikk som de som er innforstått med historien vil plukke opp og sette pris på, men dette spillet tjener også sitt formål som en frittstående skrekkhistorie som utforsker hvordan DbDs skremmende Entity introduseres og påkalles.

Uansett, når vi går videre fra DbD-båndene, la oss komme tilbake til selve historien og spillingen. For det første foregår The Casting of Frank Stone over tre tidsperioder. Du opplever en del av historien på slutten av 60-tallet når en lokal politibetjent (Sam) konfronterer seriemorderen Frank Stone og forsøker å stoppe ham fra å ofre en baby. Deretter beveger vi oss videre til begynnelsen av 80-tallet, da en gjeng tenåringer (inkludert Sams sønn) sniker seg inn på det samme stålverket der Frank Stone drepte utallige mennesker, for å filme et indie-skrekkprosjekt. Dette fører til et påkallelsesritual der Stones tilstedeværelse begynner å terrorisere og myrde disse ungdommene uten anger. Til slutt har vi nåtiden, der en samling uvanlige mennesker (inkludert datteren til en av tenåringene fra 80-tallet) blir brakt sammen i et foruroligende herskapshus under falske påskudd, der de snart befinner seg i et overnaturlig og blodtørstig vesens vold. Hvorfor tar jeg opp denne tredelte tidsperioden så tidlig? Fordi Supermassive liker å hoppe mellom de tre periodene i løpet av fortellingen, og det gjør det ærlig talt litt forvirrende å holde styr på, spesielt når flere tidslinjer legges til dette også...

For meg er en kronglete historie en plage i beste fall, og ikke minst i et skrekkprosjekt der handlingen ikke trenger å ha en slik dybde for å underholde og engasjere. Men ærlig talt ville ikke dette skille seg ut for meg hvis vi kunne se til Supermassive-titler for spill med god følelse. Dette har ikke vært tilfelle på lenge, ettersom historien som regel er den fremste styrken, og det er derfor jeg tror The Casting of Frank Stone faktisk mislykkes oftere enn det lykkes med å fortelle en overbevisende fortelling. Det er imidlertid ikke bare det innviklede plottet som er problemet, det er også klare problemer med tempoet, for etter en flott åpning tar det seks kapitler eller så før noe av betydning eller interesse finner sted. Igjen, dette ville ikke vært et like stort problem hvis det å vandre rundt i stålverket eller det skumle herskapshuset var interessant og stappfullt av hemmeligheter, men det er det bare ikke.

I likhet med mange av Supermassives tidligere spill er The Casting of Frank Stone ikke særlig morsomt å spille. Spillet utmerker seg når du enten omfavner den fantastiske sofa-samarbeidsopplevelsen eller i stedet bruker den mer hands-off filmmodusen for å hoppe over de kjedelige utforskningselementene. Dette skyldes både at karakterene føles trege og lite responsive å håndtere og bevege seg med, nesten som å prøve å rygge en 18-hjuling inn i en blindvei, og fordi det er veldig lite å gjøre utenom de mer filmatiske øyeblikkene. Supermassive presenterer en verden der du kan vandre ned trange korridorer for å samhandle med dører som ikke åpnes, eller for å plukke opp dokumenter og andre gjenstander som bidrar til historien, men som ellers ikke har noen innvirkning på fortellingen. Ja, det er noen få gåter å løse underveis, men disse er i beste fall ineffektive, og de fleste dreier seg rett og slett om å vandre rundt til du finner de nødvendige gjenstandene som ligger på gulvet for å skaffe deg dem og komme videre. Når det gjelder spillopplevelsen, er The Casting of Frank Stone i beste fall en vaklende affære.

De stadige quick-time-sekvensene gjør ikke mye for å hjelpe på det i det hele tatt. Disse dukker opp ut av det blå og krever generelt sett et presisjonsnivå som føles helt malplassert i forhold til resten av spillet for å overvinnes perfekt. Riktignok kan du vanligvis klare deg uten å trenge perfekt timing, men det virker likevel dumt at det har blitt innstilt på en slik måte. Men uansett hva du mener om QTE, har Supermassive alltid lent seg på dem, og jeg kan se verdien av mekanikken når du er i sofasamarbeid, da det betyr at folk holder seg limt til skjermen og er oppmerksomme. Så selv om jeg er tilbøyelig til å være mer tilgivende for QTE, er det mindre sannsynlig at jeg tilgir det dårlige filmkamerasystemet. Når Frank Stones ånd begynner å hjemsøke og angripe tenåringene, kan de bruke et opprullbart filmkamera for å stoppe og eliminere Stone midlertidig. Det er en historiemessig grunn til dette, men i praksis føles det som en bortkastet mulighet, ettersom det tar fryktfaktoren ved å bli jaget av en ondskapsfull fiende helt ut av ligningen og i stedet lener seg på en tåpelig gimmick uten dybde, noe som betyr at monsteret aldri har en sjanse til å komme i nærheten av deg.

Selv om The Casting of Frank Stone beviser at endringene som er planlagt med Directive 8020 neste år er viktigere og mer nødvendige enn noensinne for en Supermassive-tittel, bekrefter det også utviklerens strålende styrker. Forgreningssystemet som lar deg oppdage en av flere avslutninger, betyr at det faktisk er stor gjenspillbarhet i The Casting of Frank Stone, og det betyr faktisk at du kan gå tilbake og oppleve nye historietakter som du ikke ville ha møtt før. Atmosfæren, omgivelsene, miljødesignet, karaktermodellene og -prestasjonene, dialogen og så videre er også fantastiske. Grafikken er ikke fotorealistisk (selv om en slik klarhet virkelig ville ha kledd en utvikler som Supermassive), og det er noen merkelige finurligheter med hvordan en karaktermodell reagerer og viser følelser, men for det meste ser dette spillet fantastisk ut, har en topp setting og et topp tema, og det spiller uten problemer.

Det er på grunn av dette at jeg synes The Casting of Frank Stone er veldig bom eller blinkskudd. Det er elementer som skiller seg ut og fortsetter å imponere, men også mange deler som holder spillet tilbake og skuffer. En mer flytende spillestil ville definitivt gjøre underverker, men uten tvil viktigere for et spill av denne typen av Supermassive, fortellingen og historien kunne ha gjort med mer raffinement for å sikre at den føltes mindre innviklet og hadde et mer balansert og tilfredsstillende tempo. The Casting of Frank Stone vil gå ned som et siste kapittel i denne epoken av Supermassive, et kapittel med høyder og nedturer, men selv om det har sine feil, er det definitivt mye potensial mellom et Supermassive- og Dead by Daylight-samarbeid. Forhåpentligvis vil vi se dette utforsket igjen i fremtiden.