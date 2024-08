The Casting of Frank Stone Forhåndsvisning: Dead by Daylight med Supermassive-stil

HQ

Selv om det nærmer seg et tiår i alder, er Dead by Daylight faktisk en av de mer tilgjengelige live-titlene som finnes i dag. Du kan starte opp denne asymmetriske skrekktittelen uten å ha opplevd den før i dag, og etter noen timer kan du føle deg komfortabel med hva den bringer til bordet (mekanisk sett, du vil være mindre komfortabel følelsesmessig ...). Men hvis levetiden til Behaviour Interactives enormt populære spill fremdeles avskrekker deg, er det måter å komme inn i den bredere verdenen uten å spille selve kjernespillet, og en av disse måtene er den kommende The Casting of Frank Stone.

For å gjøre det klart, dette er egentlig ikke et Dead by Daylight -spill. Ja, det foregår i det samme universet. Ja, det er utgitt av Behaviour Interactive. Men det er også utviklet av Supermassive Games og er et narrativt skrekkeventyr som følger den samme stilen som vi har blitt vant til i The Dark Pictures Anthology, The Quarry og Until Dawn. Det betyr at du kan se frem til en filmopplevelse som nesten er som å spille en skrekkfilm, der du tar valg og overvinner hendelser i rask tid for å forme historien og sende deg nedover en vei til en av mange avslutninger. Så nei, det er ikke et asymmetrisk skrekkspill som handler om å unngå mordere som spilles av vennene dine eller omvendt.

Er det en dårlig ting? Ikke i det hele tatt. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at det å kombinere den dype IP-en til Dead by Daylight med talentene og ekspertisen til Supermassive er en match laget i himmelen. Det er ikke noe vi egentlig ikke har sett før, men det er greit, for det er uanstrengt skremmende og ubehagelig, har en virkelig dyp og autentisk atmosfære som konkurrerer med mange skrekkprosjekter på markedet, pluss intrikat og variert dialog med mange valg som lar deg endre fortellingen og teste hvordan ting vil konkludere når du tar forskjellige beslutninger. Det er Supermassive tvers igjennom. Og det gjelder også brukergrensesnittet, karakterdesignet og -modellene, de kooperative elementene og så videre. Poenget mitt er at selv om dette er et veldig unikt prosjekt i og med at det er en tredjeparts Dead by Daylight -opplevelse, så er det også veldig kjent.

Men la oss uansett komme til kjøttet på beina. The Casting of Frank Stone er en historie som dykker ned i mysteriet Cedar Hills, der en sadistisk morder med base i et dystert stålverk skapte og slapp løs grusomheter på de intetanende byfolkene. Jeg kom ikke så langt i demodelen, for denne korte smakebiten av spillet dreide seg om de første ca. 30 minuttene, der vi inntar rollen som Sam Green, en lokal politibetjent som har fått i oppgave å etterforske stålverket for å finne et kidnappet lite barn. Du utforsker dette mørke miljøet, samler gjenstander og verktøy som gjør at du kan nå nye områder, og til slutt reiser du dypt inn i stålverkets indre og konfronterer en morder som forsøker å bruke barnet til et sykt ritual. Hva som skjer her, er opp til deg og hvordan du reagerer på quick-time events og tar raske avgjørelser ved å velge dialogalternativer som ofte dukker opp. I min første gjennomspilling av demoen reddet jeg barnet, beseiret morderen og reddet tilsynelatende byen. Jeg sier tilsynelatende, for noe mye mørkere lurer i skyggene...

Spillet er veldig enkelt. Utforskningen er enkel og består for det meste av å vandre rundt i små, åpne områder for å finne interaktive objekter som gir litt ekstra farge og dybde til den bredere historien og fortellingen. De interaktive alternativene virker også ganske rudimentære og begrensede, men det er fordi The Casting of Frank Stone (i likhet med andre Supermassive -spill) først og fremst har en kjernefortelling som engasjerer og holder deg på kanten av stolen. Om det klarer å fortsette å gjøre det i hele spillets varighet gjenstår å se, men denne første smakebiten jeg har fått, har definitivt imponert.

Det jeg vil si om spillet - og dette er kanskje noe som vil bli tatt opp i tide til lanseringen 3. september - er at PC-ytelsen var litt sprø. Spillet frøs noen ganger og krevde en og annen omstart når du navigerte i innstillingsmenyene, og bildefrekvensen endte også opp med å være litt hakkete til tider. Som det ofte er tilfelle med fotorealistisk grafikk og figurmodeller, er det også en og annen merkelig oppførsel, spesielt når det gjelder hvordan leppene til en figur beveger seg, men generelt så The Casting of Frank Stone ut til å ha den samme oppmerksomheten på detaljer som andre Supermassive -prosjekter.

Uansett hvordan man ser på det, ser The Casting of Frank Stone ut til å bli et svært interessant tilskudd til Dead by Daylight -universet. Det er uten tvil spennende for DbD-veteraner, men også overbevisende for de som er mindre innpakket i den bredere historien til skrekktittelen. Det er spennende skrekk og god atmosfære til stede, engasjerende fortelling og valg som skal tas, og rikelig med mysterier å løse, og jeg gleder meg til å sjekke det ut i sin helhet i begynnelsen av september.