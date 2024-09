The Chainsmokers og Kim Petras har sluppet en ny singel

Kim Petras og The Chainsmokers har lansert et sent innslag i kampen om årets sommerhit.

Don't Lie er Petras' første utgivelse av noe slag siden Reason Why med den anerkjente, avdøde produsenten SOPHIE.

Singelen kommer rett i hælene på The Chainsmokers' EP No Hard Feelings, som de ga ut i mai i år.

Via deres Instagram-konto sier The Chainsmokers: "[Don't Lie] markerer et skifte i måten vi har laget musikk på, på den absolutt beste måten.

"Det førte til at vi gjenoppdaget prosessen som startet alt dette da vi lagde indie-remikser i 2014 i håp om at de skulle få litt gjennomslag på hype-maskinen.

"Ting føles veldig gøy akkurat nå. Vi gleder oss til å dele det første stykket med dere."

Den "første biten" ser ut til å indikere at mer fra The Chainsmokers er på vei, så hvis du er en fan av dem generelt eller av denne nye retningen er du sannsynligvis heldig.

