The Chair Company: Sesong 1

Alle som har sett et Tim Robinson-prosjekt i nyere tid vil sannsynligvis komme til den konklusjonen at han har en tendens til å spille raringer. Ikke den typen eksentriske personligheter som virker helt malplassert, men snarere noen som er så vanlige at hver minste lille merkelige ting de gjør, bidrar til et overordnet inntrykk av at dette er et merkelig menneske, den typen person som i det ene øyeblikket ser ut til å kunne styre økonomien din, for så å flippe ut midt på en restaurant i det neste. Robinson forstår hva som fungerer for ham, og det er en rolle vi har sett ham spille tidligere, så sent som i Friendship, og det er en rolle han vender tilbake til i den kommende The Chair Company.

Dette er en HBO-serie som i bunn og grunn handler om en mann som forsøker å avdekke en konspirasjon. Det dreier seg om et stolfirma som selger uvanlige stoler og som ikke ser ut til å ha noen ansatte eller et hovedkvarter, og hver gang man skreller av lagene, blir det lagt til et nytt element i helheten om at noe merkelig skjer med dette selskapet. Men her er haken: Ingen bryr seg egentlig. Bare Tim Robinsons rollefigur Ron Trosper, en mann som tidligere har gått en smule amok, og som derfor ikke ønsker å belaste andre med denne konspirasjonen i frykt for at de skal tro at han er gal. Men kanskje han er gal... Kanskje dette bare er en galskap Ron har funnet på for å få ham ut av ni-til-fem-hverdagen... Det er vanskelig å si, og det er slik The Chair Company blir ganske spennende fjernsyn, for i likhet med Ron er du i det ene øyeblikket overbevist om at det er en konspirasjon, og i det neste begynner du å tro at Ron bare forleder seg selv.

The Chair Company er en historie om hverdagslighet og inkompetanse, og om en mann som er fanget i skjærsilden og må håndtere livets sjeleknusende slag. Ron må håndtere ansatte som er ineffektive, en sjef som driver ham til vanvidd, kolleger som skremmer ham, barn som ikke inspirerer, og en kone med høye forventninger som han på grunn av manglende fokus ofte ikke klarer å innfri. Så når han blir ydmyket på en offentlig scene, slipper Ron løs alle sine små og oppsamlede frustrasjoner på et selskap som også har sviktet ham, noe som fører til en svært forståelig vending der dårlig kundeservice og lignende får ham til å ville eksplodere.

Herfra tar fortellingen og reisen en stadig mer underlig retning. Ron møter alle slags velkjente karakterarketyper som ligner på det rareste menneskeheten har å by på, alle på sporet av konspirasjonen hans. Noen av disse karakterene er så merkelige at de stjeler scenen, og Rons reaksjon på dem er så vanvittig morsom og gjenkjennelig at man ikke kan unngå å le høyt. Og det er her The Chair Company utvikler sin genialitet, for selv om Ron er en særing i seg selv, er hvordan han tilpasser seg menneskene han møter og hvordan han bearbeider de merkelige tingene de gjør, noe av den beste komedien jeg har sett på en stund.

Robinson har blitt litt av en mester i å portrettere karakterer som man ikke egentlig elsker, men som man setter nok pris på til å knytte seg til dem, slik at man kan følge deres reise og se på mens de snubler gjennom livet og ler av smerten deres. I denne serien er det det samme. Ron er det perfekte redskap for å vise et fullstendig sammenbrudd, alt mens livet fortsetter å sette ham på prøve og konspirasjonsselskapet hans fortsetter å leke med livet hans som en katt som erter en mus.

Nå er det noen ganger som det føles som om fortellingen trekker litt ut i tid, og resten av birollene føles litt underutnyttet, noe som gjør at deres forbindelser med Ron i beste fall virker ubetydelige. Her er det plass til å fokusere mer på hvordan Rons familie, for eksempel, håndterer konspirasjonsideen hans, slik at Lake Bell og Sophia Lillis kan skinne mer, men The Chair Company gir aldri denne vinklingen plass til å puste, noe som betyr at man begynner å glemme at Rons liv er delt inn i tre områder; hjem, jobb og konspirasjonsjakt. Alt som betyr noe i denne historien er det siste, og en bedre balanse ville ha gjort underverker for å gi konspirasjonen enda mer tyngde og substans.

Men som komedieserie er denne serien sterk i måten den er skrevet og satt sammen på. Det er de små tingene som skvises inn som får deg til å humre ut av det blå, for så å følge opp med et mer intenst øyeblikk som er rett og slett hjerteskjærende morsomt. Robinson og Zack Kanin har skapt noe merkelig og unikt her, og for den saks skyld har jeg bare lovord å komme med, selv om det er rom for forbedringer her og der.