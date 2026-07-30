The Coalition avslører alt du trenger å vite om flerspillermodusen i « Gears of War: E-Day

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Det er bare to måneder og en uke igjen til lanseringen av « Gears of War: E-Day, der serien vender tilbake til sin noe mørkere og mer voldelige fortid. Vi har fått se dette fantastiske spillet ved flere anledninger, men fokuset har vært på enkeltspillermodus.

I dag har de imidlertid løftet sløret for flerspillermodusen, som er en like viktig del av spillet, og presentert den nye spillmodusen Horde Siege. Bølgebasert kamp slo gjennom med Gears of War 2, og nå ønsker The Coalition at Gears of War-serien igjen skal sette standarden og definere fremtiden for denne spillstilen.

Det nye er at «Horde Siege» spilles av tolv personer, men ikke som én stor gruppe, men delt inn i tre lag med fire spillere i hvert. En lengre artikkel på den offisielle nettsiden presenterer nå konseptet, som, for å være ærlig, høres virkelig underholdende ut: hver tropp har sine egne mål og krigssoner, men deres veier krysser til slutt på vei mot en felles finale:

«Horde Siege er vår nye 12-spiller-utvikling av den ikoniske bølgebaserte overlevelsesmodusen fra Gears. For første gang noensinne kjemper flere lag sammen på helt nye kart som utspiller seg i byen Kalona.

«Hver tropp settes inn med sitt eget oppdrag, slutter seg til en pågående kamp, krysser veier med andre tropper og takler nye utfordringer før de møter en intens sluttkamp og evakuering.

«Kombinasjonen av tre COG-tropper, større Horde-kart og en blanding av oppdragstyper skaper en mer dynamisk PvE-opplevelse der trusler, mål og muligheter skifter hele tiden. Hovedmålet med Horde Siege er fortsatt det samme som i Gears: overlev Locust, støtt laget ditt og bruk all ildkraft du kan for å komme ut på topp.»

Det høres absolutt ut som noe som vil bli svært populært og sannsynligvis bli kopiert av andre i fremtiden. Men selvfølgelig finnes det også standard Versus-modus, og den grunnleggende premissen er nedstrippet og fri for gimmicker:

«Alle våre Versus-moduser er 4 mot 4, designet for rettferdige starter og balansert spillopplevelse. Alle spillere starter hver kamp med samme utstyr og våpen, slik at fokuset holdes på ferdigheter, lagarbeid og beslutningstaking. Det finnes ingen våpenmodifikasjoner i Versus, så hvert våpen og hver spiller starter på like vilkår.»

Vi har også en virkelig fantastisk video å dele, som du kan se nedenfor.