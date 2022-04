HQ

Gears 5 har hatt en solid multiplayerkomponent i mange år, som The Coalition kontinuerlig har oppdatert. Men nå begynner studioets nye prosjekter å ta så mye tid og ressurser at de ikke lenger klarer å holde visse aspekter gående, som for eksempel Map Builder.

Studioet har avslørt via Twitter at de derfor vil pensjonere nettopp Map Builder-funksjonen:

Vi antar at det først og fremst er Gears 6 som krever studioets ressurser, men The Coalition ryktes å ha minst to prosjekter under utvikling.