The Coalition prøver å få Gears 5s multiplayer til å kjøre i 120fps på Xbox Series X

Det er ikke like spennende å se et eldre spill ankomme på nye plattformer som det er at helt nye spill ankommer på nye plattformer, men det finnes fortsatt flere som enda ikke har opplevd for eksempel Gears 5, eller de som bare vil spille det igjen, som gleder seg til å spille det på Xbox Series X.

Nylig avslørte The Coalition masse om det kommende spillet i livestreamen Inside Unreal, og her avslørte studioet også at de sikter etter å få spillets multiplayerdel til å kjøre i 120fps.

Det vites enda ikke hvor bredt implementert 120fps blir på Xbox Series X eller PlayStation 5, men inntil videre er det nå to spill som støtter det på Microsofts konsoll.

Historiedelen forventes å kjøre i 4K/60fps, og tilsvarende PC-versjonens Ultra-innstillinger.