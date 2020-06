The Coalition støtter Black Lives Matter med ny startskjerm i Gears 5

Du ser på Annonser

De fleste av de store spillbedriftene har gått frem for å ta stilling mot rasisme etter at George Floyd ble drept av en politimann i Minnesota. Microsoft hører til dem som viser støtte og har donert penger, og nå gjør Gears of War-studioet The Coalition tiltak for å støtte Black Lives Matter. Dette gjør de via en ny startskjerm i Gears 5 hvor vi nå blir møtt av følgende budskap: "#BlackLivesMatter. Stop the bullshit. Equal justice under the law."

Nedenfor finner du et bilde av skjermen som møter deg i Gears 5 under Gears News-delen.