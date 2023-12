The Color Purple har den største juledags-åpningen i USA siden 2009

HQ

Det musikalske oppvekstdramaet The Color Purple har utmerket seg ved de amerikanske kinoene 1. juledag med 18 millioner dollar fra 3 152 kinoer. Dette er den største åpningen på 1. juledag siden 2009 og den nest største åpningen på 1. juledag noensinne.

The Color Purple klarte denne bragden til tross for at den konkurrerte mot to nykommere: racingdramaet Ferrari og George Clooneys The Boys in the Boat.

Andreplassen 1. juledag gikk til Aquaman and the Lost Kingdom, som spilte inn 10,5 millioner dollar fra 3 706 visningssteder, og tredjeplassen gikk til Wonka, som spilte inn 10,3 millioner dollar fra 4 213 visningssteder.

