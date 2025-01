The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin er i trøbbel

HQ

Hvis du likte den første sesongen av Apple TV+s The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin, en komedieserie som så ut til å detaljere livet til den berømte landeveisrøveren, og har ventet spent på nyheter om når flere vil komme, bør du se bort nå.

Variety har rapportert at den andre sesongen av serien har møtt veggen og avsluttet produksjonen. Serien hadde vært under innspilling i rundt tre måneder, og hadde til og med en vinterpause, men det er uklart når eller om den vil fortsette nå, ettersom rapporter hevder at hovedrolleinnehaver og utøvende produsent Noel Fielding har "unnlatt å komme på jobb".

Serien har blitt filmet i Elstree ved hjelp av Sky Studios, men med denne situasjonen i bakhodet ser det ut til at Apple er innstilt på å trekke ut støpselet på prosjektet. Rapporten sier at mange av produksjonsstaben har gjort hva de kan for å fullføre sesongen, og at de også var veldig begeistret for det de satte sammen.

Det har ikke kommet noen kommentar fra Apple eller Fieldings representanter ennå.