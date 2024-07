The Conjuring 4 har premiere i september neste år.

Det er faktisk elleve år siden The Conjuring skremte vettet av oss, og siden den gang har vi møtt Ed og Lorraine Warren (spilt av Patrick Wilson og Vera Farmiga) i to oppfølgere og flere spinoffs.

Men nå nærmer vi oss slutten på The Conjuring-serien med The Conjuring 4: Last Rites. Vi visste allerede at den skal ha premiere neste år, men nå kan Variety avsløre at det blir den 5. september 2025. Men produksjonen har ikke startet ennå, så det ser ut til at vi må vente en stund til før vi får noen spesifikke detaljer om handlingen.