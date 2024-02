The Conjuring 4 setter punktum for den langvarige skrekkfilmserien

Det er nå bekreftet at The Conjuring 4 blir det avsluttende kapittelet i den høyt elskede overnaturlige skrekkserien. Serien startet i 2013, og så langt har det kommet åtte filmer i serien (unntatt den kommende fjerde filmen i hovedserien).

The Hollywood Reporter har også skrevet at Michael Chaves kommer tilbake for å regissere skrekkoppfølgeren. Chaves har tidligere regissert to filmer i serien: The Nun II og The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Den fjerde filmen forventes å starte innspillingen sommeren 2024. Vera Farmiga og Patrick Wilson er tilbake i hovedrollene, og manuset er skrevet av David Leslie Johnson-McGoldrick.