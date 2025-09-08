The Conjuring: Last Rites gjør Warner Bros. historisk etter å ha fått tidenes nest største skrekkåpning

HQ

The Conjuring: Last Rites Warner Bros. har nok en gang i år bevist at skrekk er tilbake i stor stil, ettersom det siste kapittelet i The Conjuring-sagaen har fått den nest største åpningshelgen for en skrekkfilm noensinne, med 187 millioner dollar globalt.

Som nevnt av Variety, gir dette ikke bare The Conjuring: Last Rites en flott åpning på et budsjett på 55 millioner dollar, men det gir også Warner Bros. et stykke billettkontorhistorie, ettersom det er det første studioet som har 7 filmer på rad som åpner for mer enn 40 millioner dollar.

Etter en ganske dårlig start på året, etter å ha kommet ut av Joker: Folie a Deux og snublet med Mickey 17 og The Alto Knights, slo Warner Bros. til igjen med A Minecraft Movie. Siden da har filmer som Sinners, Weapons, Final Destination: Bloodlines, F1-filmen og Superman har holdt studioet i grønt.

Warner Bros. har angivelig tjent rundt 600 millioner dollar i kinofortjeneste så langt i år. De fleste av filmene som tjente inn mer enn 40 millioner dollar i åpningshelgene, har også holdt seg lenge og tjent enda mer penger etter hvert som ryktet om de gode filmene har spredt seg.