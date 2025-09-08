Gamereactor

The Conjuring: Last Rites

The Conjuring: Last Rites gjør Warner Bros. historisk etter å ha fått tidenes nest største skrekkåpning

Takket være nok en hit har Warner Bros. nå hatt syv filmer på rad som har åpnet med mer enn 40 millioner dollar.

HQ

The Conjuring: Last Rites Warner Bros. har nok en gang i år bevist at skrekk er tilbake i stor stil, ettersom det siste kapittelet i The Conjuring-sagaen har fått den nest største åpningshelgen for en skrekkfilm noensinne, med 187 millioner dollar globalt.

Som nevnt av Variety, gir dette ikke bare The Conjuring: Last Rites en flott åpning på et budsjett på 55 millioner dollar, men det gir også Warner Bros. et stykke billettkontorhistorie, ettersom det er det første studioet som har 7 filmer på rad som åpner for mer enn 40 millioner dollar.

Etter en ganske dårlig start på året, etter å ha kommet ut av Joker: Folie a Deux og snublet med Mickey 17 og The Alto Knights, slo Warner Bros. til igjen med A Minecraft Movie. Siden da har filmer som Sinners, Weapons, Final Destination: Bloodlines, F1-filmen og Superman har holdt studioet i grønt.

Warner Bros. har angivelig tjent rundt 600 millioner dollar i kinofortjeneste så langt i år. De fleste av filmene som tjente inn mer enn 40 millioner dollar i åpningshelgene, har også holdt seg lenge og tjent enda mer penger etter hvert som ryktet om de gode filmene har spredt seg.

The Conjuring: Last Rites

