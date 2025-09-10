The Conjuring vil fortsette som en HBO Max-serie

HQ

Vi har tidligere rapportert at The Conjuring: Last Rites for tiden gjør rent bord på kino, og mange er ivrige etter å følge Patrick Wilson og Vera Farmigas karakterer på deres siste eventyr. Så hva skjer nå? Vel, hvis du trodde Hollywood ville være fornøyd med det, tok du feil (og var litt naiv).

Deadline rapporterer nå at HBO Max allerede har begynt forberedelsene til en Conjuring-serie, og har signert Nancy Won (Conjuring, Tiny Beautiful Things) som showrunner og utøvende produsent, samt Peter Cameron og Cameron Squires (Agatha All Along, WandaVision) som manusforfattere.

Vi vet ennå ikke nøyaktig når historien vil finne sted eller hvem som skal spille hovedrollene, men vi antar at Patrick Wilson og Vera Farmiga ikke vil være involvert.