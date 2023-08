HQ

Jeg har faktisk aldri spilt et spill av utvikleren Deconstructeam før, men jeg har hørt veldig gode ting. Anbefalingene om å sjekke ut The Red Strings Club og det faktum at Devolver Digital utgir utviklerens spill nok en gang, var nok til at The Cosmic Wheel Sisterhood vekket min interesse, og det er jeg glad for, for dette spillet er helt fantastisk.

Ideen er at du spiller som en heks som har vært forvist på en asteroide de siste to århundrene. I ensomhet oppsøker du et evigvarende vesen, kjent som Behemoth, som du inngår en rekke avtaler med, slik at du kan unnslippe eksilet du ble påtvunget. Haken er at avtalen innebærer at Behemoth til syvende og sist vil kreve en betaling basert på beslutningene du tar, og det er her grunnlaget for The Cosmic Wheel Sisterhood ligger, ettersom hver beslutning du tar, har en vekt og en konsekvens.

Deconstructeam har laget et veldig komplekst, men likevel genialt dialogsystem i dette spillet som alltid lar døren stå åpen for at du kan styre fortellingen på den måten som passer deg, og føre til en slutt som vil være helt unik og annerledes avhengig av valgene du tar. Det interessante med dette spillet kommer også i form av tarotkortstokkenes konstruksjon og lesing, som Behemoth lærer deg alt om. Uten å røpe for mye kan jeg røpe at hovedpersonen Fortuna er mer enn bare en klarsynt, for hun har faktisk muligheten til å bestemme over fremtidige hendelser ved hjelp av tarotkortstokken hun har laget og spådommene den gir, noe som betyr at du har full kontroll over hvordan historien utvikler seg.

Det sier seg selv at du kan lede historien i en medfølende og snill retning, eller i stedet bli en krigshisser som vil hevne seg på dem som tidligere har gjort henne urett. Beslutningene er helt opp til deg, og selv om The Cosmic Wheel Sisterhood for det meste spiller som et interaktivt fiksjonseventyr, vil du bli fullstendig fanget av hver eneste samtale takket være kreativ og interessant dialog og skriving.

Valgene du tar, definerer også karakterene du møter og måten de samhandler med deg på. Persongalleriet er bredt og unikt, og hver av dem har sin egen historie å fortelle og sine egne motiver for å besøke asteroiden. Du kan hjelpe dem i deres bestrebelser eller undergrave dem, du kan gi dem hyggelige og fordelaktige tarotlesninger eller fortelle dem skremmende sannheter. Det er helt opp til deg og kortstokken du har laget.

Når det gjelder hvordan du lager kortene, dreier det seg om et system med fire energier. Ved å fullføre avlesninger vil du samle energi basert på hvordan kortet ble skapt i utgangspunktet, dvs. ut fra elementene luft, vann, jord og ild. Når du skal lage et kort, velger du en bakgrunn og deretter et par dekorative elementer, så lenge du har den nødvendige energien i banken til å velge dem, og deretter kan du arrangere kortet som du vil ved hjelp av en rudimentær designpakke som minner meg om Call of Duty emblem creator fra Black Ops II-dagene. Som jeg nevnte for et øyeblikk siden, vil energien det kostet å lage kortet bli refundert hver gang du trekker det fra kortstokken under en lesning, noe som betyr at jo dyrere kortet er, desto mer energi får du når du bruker det.

Haken med dette systemet er at du kan bli bedt om å bruke energi for å oppnå alternative dialogutfall, så selv om du kanskje er interessert i å forbedre kortstokken din hele tiden, er det alltid greit å ha litt energi på bok.

Det jeg liker best med The Cosmic Wheel Sisterhood er ikke selve kortskapingen, men heller de ulike aktivitetene du forventes å gjennomføre i løpet av historien. I det ene øyeblikket forhandler du med en karakter som truer med å kaste dine tvilsomme handlinger under bussen, i det neste opplever du et tilbakeblikk på hvordan Fortuna ble heks, før du kjører din egen valgkampanje i et forsøk på å bli den nye lederen av heksesirkelen. Det er sjelden et kjedelig øyeblikk i dette spillet, og det er et godt eksempel på hvordan et forgrenet fortellersystem skal håndteres.

Når det er sagt, når det er et kjedelig øyeblikk og ingen har kommet for å besøke det forviste hjemmet ditt, blir spillet veldig kjedelig. Forståelig nok, siden det er meningen at det skal føles som om du er i eksil i verdensrommet, men når dette skjer, er det beste alternativet å legge seg og sove, med mindre du vil lage et nytt kort for moro skyld, og dette fungerer nesten som en avslutningsknapp i et strategispill.

Selv om det har sine kjedelige øyeblikk, er The Cosmic Wheel Sisterhood for det meste et helt fantastisk interaktivt fiksjonseventyrspill. Det er overbevisende, har ekte humor og følelser, en unik og genial mekanikk, og ikke minst er det vakkert animert. Deconstructeam har en forkjærlighet for pikselbasert grafikk, noe som nok en gang kommer til uttrykk i denne tittelen. Så selv om hekser og tarotlesing kanskje ikke er alles sterke side, går du ikke galt i byen med The Cosmic Wheel Sisterhood hvis du er ute etter en avslappende, sjarmerende og morsom indietittel å spille på PC eller Nintendo Switch.