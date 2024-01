The Cosmic Wheel Sisterhood-utviklerne hatet opprinnelig ideen om å tarot

HQ

I fjor sommer lanserte utvikleren Deconstructeam sitt nyeste prosjekt, et inkluderende og avslappende eventyrspill ved navn The Cosmic Wheel Sisterhood. Spillet handler om hekser og tarotlesing og om å påvirke verden med dine beslutninger, og vi ble veldig imponert over indieprosjektet, som du kan se i anmeldelsen vår.

Nylig fikk vi sjansen til å sette oss ned med to tredjedeler av Deconstructeam-kjernen, alle under den siste BIG Conference, der utviklerne avslørte at de opprinnelig var svært skeptiske og uvillige til å innlemme tarotmekanikk i tittelen.

Art director Marina González startet med å fortelle oss: "For fem år siden var vi i en situasjon der vi måtte lage en pitch for en mobil plattform som vi ikke kan si noe om, men det var som om vi måtte lage en pitch for et spill, og vi lagde et spill om hekser som lagde te i et rom som var litt annerledes enn Cosmic Wheel akkurat nå. Men det var mer eller mindre essensen, og av en eller annen grunn begynte vi også å tenke at vi kanskje kunne legge inn litt tarot og alt mulig, for på det tidspunktet avviste vi det faktisk.

"Vi var i en periode da vi prøvde å forstå tarot på en annen måte, for vi hadde noen venner som var veldig opptatt av det, og vi tenkte: "Jeg skjønner det ikke, jeg skjønner det ikke, jeg vet ikke hvordan dette magiske greiene fungerer. I prosessen med å prøve å forstå det, og i prosessen med å spørre hva som var vår visjon med det, oppdaget vi at vi hadde et annet slags... et annet synspunkt, og det var interessant, og det var et element. Jeg synes det var et veldig fint og interessant element å lage et spill om, som å lage kort og spå til vennene dine."

Kreativ leder Jordi De Paco fortsetter: "Jeg vil gjerne si at vi begynte å utfordre det fordi jeg hatet tarot, jeg tenkte at alle dere er logiske mennesker, og jeg vet at dere er fornuftige, og hvorfor driver dere med magi, magi er ikke ekte, dere gjør meg forbannet."

Du kan se hele intervjuet med Decontsructeam nedenfor, der vi får høre alt om hvordan ideen til spillet oppsto og hvordan de sammensveisede utviklerne jobber sammen til daglig.