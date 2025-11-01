The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles blir et utilsiktet meme i Japan

HQ

I forrige uke ble det satiriske rollespillet The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles lansert på Steam. For noen måneder siden ble det til en overraskende viral sensasjon - i hvert fall i Japan, der en liten oversettelsesfeil førte til at spillet ble oppført på Steam som "Kuso Dungeon" - Shitty Dungeon.

En humoristisk feil som, ikke overraskende, spredte seg som ild i tørt gress og resulterte i langt mer eksponering enn Paolo Nicoletti, spillets skaper, noen gang kunne ha drømt om. I et intervju med Gamespark uttaler Nicoletti at :

"Alle lo seg i hjel, og det gjorde jeg også, for å være ærlig. Det var et helt utilsiktet uhell, men det endte opp med å gi spillet masse oppmerksomhet. Virkelig utilsiktet markedsføring på sitt beste."

Det morsomme er at spillet faktisk har fått en overraskende varm velkomst. Spillerne fremhever spillets stil og humor. Så hvis du er nysgjerrig på å prøve det selv, er The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles - "Shitty Dungeon" - tilgjengelig på Steam.

