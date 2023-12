The Creator kommer til Disney+ i januar

HQ

Undertegnede er enig i det meste Andrë sier i sin anmeldelse av Gareth Edwards' The Creator, men jeg likte den likevel litt bedre enn ham, så det har vært skuffende å se at filmen ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener på kino. Forhåpentligvis vil det endre seg om en måned.

20th Century avslører i en pressemelding at The Creator kommer til Disney+ den 17. januar 2024. Jeg håper du har en god TV og et fantastisk lydanlegg, for det er ingen tvil om at det beste med filmen er presentasjonen.