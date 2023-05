The Creator setter The Terminator på hodet i teasertrailer

Flere filmer har forsøkt å underholde oss med opprørske kunstige intelligenser opp gjennom årene, men få lykkes. Men i september får vi kanskje noe helt spesielt.

Rogue One-regissøren Gareth Edwards har sluppet den første teasertraileren for The Creator, hans kommende film der John David Washington på en måte skifter side etter å ha innsett at målet han har fått i oppgave å ødelegge er en AI som har tatt form av et menneskebarn. Et interessant konsept som også ser ganske kult ut, så jeg har merket 29. september i kalenderen min. Hva med deg?